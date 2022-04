Atac armat la Washington cu patru persoane rănite Atac armat cu o desfasurare spectaculoasa de forte de securitate intr-un cartier rezidential din Washington. Patru persoane au fost ranite prin impuscare și un barbat s-a sinucis, cand era pe punctul de a fi arestat, a anuntat politia, potrivit AFP. Patru persoane, intre care o fetita de 12 ani, au fost ranite, vineri dupa-amiaza, de focuri de arma in cartierul Connecticut Avenue-Van ness, in nord-vestul capitalei americane, unde se afla numeroase ambasade si scoli. Trei raniti, transportati la spital, se afla intr-o stare stabila. Cea de a patra victima, in varsta de circa 60 de ani, a primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

