Atac armat la Rotterdam. Bilanțul morților a crescut la 3. Atacatorul a fost arestat Trei persoane au fost ucise – o fata de 14 ani, mama ei si un profesor – joi, de un barbat de 32 de ani care a deschis focul intr-o casa si apoi intr-un spital din Rotterdam, a anunțat politia olandeza. Autorul atacului a fost arestat. Barbatul, care a fost arestat, pare sa fi actionat singur din motive inca necunoscute, a declarat politia, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Atacatorul era cunoscut autoritatilor pentru fapte de abuz asupra animalelor si era student la spital, au mai spus polițiștii. De ontzetting is groot na de dramatische gebeurtenissen in Rotterdam van vanmiddag. Mijn gedachten… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un profesor universitar de 42 de ani, o femeie de 39 de ani și fiica ei de 10 ani si au fost uciși intr-un atac armat in Olanda. Criminalul, un student de 32 de ani, a deschis focul intr-o casa, iar apoi intr-un spital, joi seara, la Rotterdam, scrie News.ro. Un barbat și o femeie au fost uciși dupa…

- Update. Trei persoane au fost ucise, o fata de 14 ani, mama ei si un profesor, joi, de un barbat de 32 de ani care a deschis focul intr-o casa si apoi intr-un spital din Rotterdam, sud-vest, a declarat politia olandeza, relateaza AFP. Barbatul, care a fost arestat, pare sa fi actionat singur din motive…

