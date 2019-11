Stiri pe aceeasi tema

- Printre victime se afla patru femei si doi copii, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincie, Javid Basharat, pentru dpa. Potrivit acestuia, cel putin alte sase persoane au fost ranite grav in explozie. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 09:00 (04:30 GMT) intr-o zona de la…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise marti in Afganistan in doua atentate-kamikaze, unul asupra unui miting electoral al presedintelui Ashraf Ghani si altul la Kabul, ambele fiind revendicate de talibani, care considera scrutinul prezidential prevazut pentru 28 septembrie ca fiind ilegitim, relateaza…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise duminica in doua atacuri, intre care unul cu dispozitiv exploziv improvizat (IED), in doua localitati din provincia Sanmatenga, nordul Burkina Faso, au anuntat surse de securitate si locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Un vehicul de transport mixt - marfuri…

- Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a soldat cu cel putin 5 morti si 35 de raniti, informeaza dpa si EFE. Purtatorul…

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- Informațiile in urma atacului vin sa confirme ipoteza ca vizați au fost cei de la paza, pentru ca-n cele din urma sa fie vulnerabilizat Guvernul, cartierul fiind unul vulnerabil. Manevra talibanilor este sa plaseze o mașina aproape de zidul de protecție, o detoneaza, fac o gaura in zid, apoi…