ASUS ZenFone 10 se lansează oficial pe 29 iunie ASUS a pastrat lansarea telefonului sau flagship pana pe 29 iunie si e vorba aici despre ASUS ZenFone 10. Va fi din nou un telefon flagship compact, care va debuta intr-o joi de la ora 15:00, in cadrul unui livestream pe YouTube. Pagina oficiala dedicata lui ASUS ZenFone 10 include o serie de imagini si teasere video, care fac aluzie la specificatiile telefonului. Se pare ca vom primi un ecran de 5.8 inch, un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 si un sistem de stabilizar pe baza de gimbal si pe 6 axe, plus incarcare wireless. Aceasta din urma functie a lipsit de pe ASUS ZenFone 9. Aflam si ca… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

