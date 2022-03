ASUS ROG Swift PG329Q-W este un monitor de gaming cu refresh rate de 175 Hz, Low Motion Blur Sync ASUS a ales sa nu isi prezinte produsele MWC 2022, ci separat si astfel tocmai a aparut monitorul de gaming ROG Swift PG329Q-W. El se remarca prin rezolutia WQHD, dar si prin diagonala generoasa de 32 inch. Are refresh rate de 175 Hz si muchi foarte inguste. Acest monitor de gaming vine cu un panou IPS de calitate si cu tehnologie Low Motion Blur. Pe partea estetica se remarca prin acel suport care aminteste de o elice de elicopter, iar dispozitivul vine pe un alb curat cu un logo portocaliu ROG proeminent. Panoul folosit aici ofera cu pana la 77% mai mult spatiu desktop decat in cazul unui ecran… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște independența separatiștilor pro-ruși din Ucraina a starnit multiple reacții internaționale. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a considerat decizia Moscovei „o incalcare a integritații teritoriale și a suveranitații Ucrainei”. Este „incompatibil…

- La final de 2021, pentru acea ultima saptamana in care venim la munca pentru a „lucra” (a se citi de fapt „pentru a ne juca cat mai multe jocuri dupa ce ne terminam munca dintr-o zi”), a ajuns pe biroul meu un ASUS Swift PG32UQ, un monitor de gaming de 32 de inci, potrivit atat pentru iubitorii jocurilor…

- Asteptati-va sa vedeti multiple lansari de proiectoare de top in acest an, doar suntem in an de Cupa Mondiala FIFA 2022. Epson a inceput in forta, cu Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000, un proiector laser cu tehnologie pixel shift de generatie noua si output 4K la 120 Hz. Dispozitivul vine cu doua porturi…

- Prinsi intre CES 2022 si MWC 2022 nu prea ne asteptam sa vedem lansari de monitoare flagship, dar iata ca Dell ne ofera asa ceva astazi. E vorba despre monitoare cu panou IPS, dar nu oricare, ci o prima generatie de „IPS Black„. Acestea dubleaza rata de contrast de 1000:1 clasica pentru IPS-uri la 2000:1.…

- Daca ati urmarit evolutia producatorilor chinezi de componente, un nume s-a remarcat in mod deosebit ca reteta a succesului. E vorba despre BOE, producator de panouri LCD si OLED de top, la care a apelat chiar si Samsung, pe langa Huawei si alte mari companii. Acum BOE isi scrie numele in istorie prezentand…

- Intr-o conferința de presa organizata la Berlin alaturi de ministrul german de externe, secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca suveranitatea Ucrainei este un principiu global inviolabil, care trebuie protejat. Șeful diplomației americane a incercat in același timp sa se adreseze direct…

- Casa Alba a promis un raspuns dur daca trupele ruse vor intra in Ucraina, grabindu-se sa clarifice remarcile presedintelui Joe Biden din timpul conferintei de presa sustinute miercuri cu privire la posibilitatea unei incursiuni "minore", o formulare confuza care a fost puternic criticata de opozitie,…

- Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, a afirmat luni, ca gruparea covasneana negociaza cu mijlocasul Constantin Budescu."Suntem în discutii cu el. Speram ca mâine sau poimâine sa primim un raspuns pozitiv. Daca este ok, îl asteptam la…