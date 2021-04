Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul pandemiei, clubul timisorean s-a implicat in diverse campanii de combatere a virusului. Astazi, ASU Politehnica a reactionat cu o propunere inedita dupa ce in ultima vreme medicii au fost denigrati in spatiul public. Clubul alb-violet ii invita gratis in tribune pe cei care lucreaza…

- Alb-violetii au parte de o prima finala in play-off-ul Ligii 2. ASU Politehnica intalneste Dunarea la Calarasi, chiar echipa care indirect a ajutat-o sa ajunga in aceasta faza a competitiei. Alb-violetii au cateva absente pentru acest duel, inclusiv cea a „principalului” Dan Alexa, antrenorul care a…

- ASU Politehnica continua sa se dezvolte pe mai multe planuri. Astazi, alb-violetii au oficializat o noua colaborare prin care doreste sa-si extinda aria de detectare a jucatorilor talentati din zona de vest. CS Timisul Sag, grupare de traditie la nivelul Ligii a IV-a, e cel mai nou partener al liderului…

- Alb-violetii au disputat un al doilea amical dupa inceperea campionatului. Daca inainte de deplasarea la Slobozia s-au testat cu Dumbravita, astazi pe „Stiinta” a fost randul celor de la Soimii Lipova sa fie invinsi la doua goluri diferenta, scor 2-0. ASU Politehnica a utilizat azi mai multi tineri,…

- ASU Politehnica nu a reusit sa se impuna pe arena „1 Mai” din judetul Ialomita. A fost doar 0-0 cu Unirea Slobozia, formatie nou promovata dar cu o alta atitudine de la (re)preluarea ei de catre Adrian Mihalcea. Jucatorii lui Dan Alexa au avut ocazii mai multe si mai clare, dar nu au reusit sa-l […]…

- Situatia epidemiologica de la clubul de handbal alb-violet nu s-a imbunatatit, ba dimpotriva, s-a complicat. Dupa ce saptamana trecuta au fost depistati doi jucatori pozitivi la COVID-19, SCM Politehnica nu a primit vesti bune in zilele care au urmat „alarmei” medicale. Numarul celor infectati cu noul…

- SCM Politehnica a incheiat turneul covasnean de la inceput de februarie cu o victorie. Dupa ce ieri a remizat cu puternica trupa din Turda, alb-violetii nu au mai avut azi emotii pe final cu CSM Vaslui, scor 31-26. Alb-violetii au facut o prima repriza solida si au condus cu cinci goluri in minutul…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…