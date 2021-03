Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are aproape asigurat locul in play-off, dar inca exista posibilitatea sa rateze, cu un esec, accesul in play-off. Pentru a nu fi la mana altora, alb-violetii trebuie sa obtina un rezultat pozitiv duminica, pe terenul cel putin incomodei Concordia Chiajna. Un minus pentru banateni va…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci capital in contextul luptei pentru accederea play-off-ului Ligii 2 in primul rand. Pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia. Alb-violetii cu mai putine minute in primele jocuri oficiale din 2021 au evoluat mai mult azi, intr-un test cu divizionara C…

- Alb-violetii au obtinut o victorie importanta in lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii 2 in primul rand. Daca in Cupa, ASU Politehnica a fost eliminata de Astra, in campionat elevii lui Dan Alexa si-au aratat forta in fata Gloriei Buzau, care a fost depasita cu 2-0 pe „Dan Paltinisanu”. Misiunea…

- ASU Politehnica are parte maine de primul meci oficial din 2021. Alb-violetii pornesc cu sansa a doua in fata Astrei, aflata pe 13 in Liga I, dar antrenorul Dan Alexa spera ca jucatorii sai sa fie foarte motivati pe „Dan Paltinisanu” in fata gruparii din esalonul superior, mai ales ca si obiectivul…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- ASU Politehnica s-a intarit cu „numarul 6” dorit de Dan Alexa dupa esecul din testul cu CSM Resita. Mijlocasul Ionut Cioinac a sosit la alb-violeti de la „defuncta” Turris Tr. Magurele, grupare cu care a fost aproape de promovare vara trecuta. Mijlocasul central a avut multe aparitii si la nivelul elitei,…

- ASU Politehnica a pierdut cel de-al doilea joc de pregatire disputat in 2021. A fost 1-3 cu CSM Resita pe „sinteticul” din Valea Domanului dupa doua reprize de cate 50 de minute fiecare. Dan Alexa a anuntat dupa acest joc ca isi mai doreste o intarire. Alb-violetii au inceput jocul din Valea Domanului…

- ASU Politehnica a castigat cu un scor categoric primul joc de pregatire din noul an. A fost 6-1 cu Pobeda Star Bisnov, grupare de Liga a IV-a din Dudestii Vechi, care in ultima perioada a fost inactiva din cauza coronavirusului. La alb-violeti a debutat si proaspata achizitie din Serbia – Pavle Radunovic,…