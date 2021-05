Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica se mai poate agata luni seara de posibilitatea de a accesa pozitiile 3-4 doar cu un rezultat pozitiv in fata lui CS Mioveni. Alb-violetii vin dupa esecul frustrant cu giulestenii si au suferit o infrangere mai drasctica exact in fief-ul trupei pregatite de Alexandru Pelici. Cu toate…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- ASU Politehnica a trait timp de o ora cu iluzia unei victorii mari in fata Rapidului, cea mai in forma echipa din „B”. Alb-violetii au deschis scorul prin Alin Ignea si au condus la pauza, dar s-a incheiat 1-2 dupa un penalty discutabil si un gol incasat imediat in prelungiri. Cu un sistem inedit, in…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- Alb-violetii au parte de o prima finala in play-off-ul Ligii 2. ASU Politehnica intalneste Dunarea la Calarasi, chiar echipa care indirect a ajutat-o sa ajunga in aceasta faza a competitiei. Alb-violetii au cateva absente pentru acest duel, inclusiv cea a „principalului” Dan Alexa, antrenorul care a…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…

- ASU Politehnica a facut azi un pas important spre play-off-ul Ligii 2. Alb-violetii au trecut la limita de Metaloglobus Bucuresti, scor 1-0, prin golul marcat devreme de Stejpan Plazonja. Dupa acest succes elevii lui Dan Alexa au egalat, cel putin temporar, liderul FCU Craiova. Jucatorii lui ASU Poli…