- Dani Oțil a renunțat de cațiva ani la burlacie. Celebrul prezentator TV s-a pus la casa sa și a facut și un copil. Majoritatea fanilor lui au fost surprinși de rapiditatea cu care s-au intamplat lucrurile, mai cu seama ca puțini credeau ca lucrurile erau atat de avansate cu actuala sa soție. Unii din…

- Numarul de evenimente creative si inovative este intr-o crestere semnificativa in Iasi, iar tendinta este ascendenta. Dar nu se vor putea obtine rezultate de nivel national sau international fara o colaborare a tuturor comunitatilor din Iasi. Colaborare, acesta este cuvantul care rezuma cel mai bine…

- Mercurul in retrograd poate da lucrurile peste cap, de aceea trebuie sa acceptam efectele acestei perioade, sa aprofundam ce inseamna acest lucru pentru noi și sa stabilim care sunt pașii pe care trebuie sa-i facem mai departe astfel incat sa luptam cu aceasta perioada de tranzit ciudata.Din 10 mai…

- Relatia dintre Persefona si Hades a devenit publica, presa vuieste, iar pericolul de a fi data in vileag drept Zeita Primaverii pandeste la tot pasul. Ca si cum nu ar fi suficient, cunoscutii par dornici sa o avertizeze pe Persefona in privinta Zeului Mortilor, expunandu i trecutul care abunda in ticalosii.Lucrurile…

- Lloyd Austin, șeful Pentagonului, a declarat luni, dupa vizita la Kiev, ca Statele Unite vor „sa vada Rusia slabita pana la punctul in care sa nu mai poata face lucrurile pe care le-a facut in Ucraina”. Secretarul american al apararii a mai spus ca SUA cred ca Ucraina poate caștiga razboiul cu Rusia.

- Ion Lixandru, vicepresedintele Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania, a declarat marti, in emisunea Talk News de la Profit News TV, despre masurile incluse in pachetul Sprijin pentru Romania, ca "ajutorul vine prea tarziu iar vaccinul pe care trebuie sa il primesc acum, il primesc…

- O echipa internationala de cercetatori a descoperit un fascicul mega-laser care ar putea dezvalui secrete despre formarea primelor galaxii. Astronomii spun ca laserul a fost rezultatul coliziunii dintre doua galaxii care s-au contopit cu aproximativ 5 miliarde de ani in urma, inainte de formarea Pamantului.