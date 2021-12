"b Cen (AB)b", o exoplaneta uriasa din categoria „Super-Jupiter” orbiteaza un sistem binar de stele uriase (super-masive) in constelatia Centaur. Pana in prezent, nicio planeta nu a fost detectata in jurul unui sistem stelar ce are o astfel de masa, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP si Reuters.