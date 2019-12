Stiri pe aceeasi tema

- Primul astronaut din Emiratele Arabe Unite și-a fotografiat țara din spațiu. Hazzaa AlMansoori este primul astronaut din Emiratele Arabe Unite. Directorul agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia si Emiratele Arabe Unite au convenit trimiterea primilor astronauti pe Statia Spatiala…

- Potrivit unui decret prezidential publicat marti, americanul Nick Hague, 44 de ani, este recompensat pentru ''curajul si inaltul profesionalism'' de care a dat dovada in conditii periculoase in timpul lansarii capsulei de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, potrivit Agerpres. Pe 11 octombrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat Ordinul Curajului, una dintre cele mai inalte distinctii din Rusia, unui astronaut american care a supravietuit in urma cu un an lansarii esuate a unei capsule Soyuz, relateaza AFP. Potrivit unui decret prezidential publicat marti, americanul Nick Hague, 44…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj, una dintre cele mai inalte distincții in Rusia, unui astronaut american care a supraviețuit lansarii eșuate a unei capsule Soyuz, pe 11 octombrie 2018, potrivit Le Figaro, potrivit Mediafax.Americanul Nick Hague, in varsta de…

- Capsula rusa Soyuz MS-12, avand la bord trei membri ai echipajului de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a aterizat joi cu succes in stepa kazaha, a informat Centrul de Control al Zborurilor Spatiale din Rusia (TSOUP), citat de EFE. Capsula a atins solul terestru la ora 10:59 GMT…

- Vladimir Putin (foto: Financial Times) Directorul Agentiei Nationale Spatiale Roscom, a Federatiei Ruse, a declarat recent, preluat de agentia de stiri TASS, ca dupa finalizare cosmodromul Vostocinai, din Extremul Orient al Rusiei, va primi numele presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Rogozin a mai precizat…

- Rusia isi va inarma cosmonautii cu pistoale speciale care le vor permite sa se apere de animalele salbatice in cazul in care vor ateriza in regiuni izolate si putin populate, a anuntat miercuri Dmitri Rogozin, directorul general al Agentiei spatiale ruse (Roscosmos), citat de AFP. "Aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri la cosmodromul de la Vostocini, in Extremul Orient, cerand accelerarea lucrarilor pentru terminarea acestui santier afectat de mari scandaluri de coruptie, informeaza AFP. Liderul rus a vizitat cosmodromul, de unde prima racheta a fost…