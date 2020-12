Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica AstraZeneca si autoritatile din Rusia au anuntat vineri ca vor organiza pana la sfarsitul acestui an un studiu clinic care va combina vaccinurile lor anti-COVID-19, AZD1222 si Sputnik V. Anuntul este considerat o recunoastere a vaccinului rusesc, laudat de autoritatile din aceasta…

- Rusia si China nu au solicitat autorizatia Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) pentru vaccinurile lor impotriva COVID-19 si agentia nu se afla sub presiune politica pentru a accelera aprobarile vaccinurilor, a declarat directorul executiv al EMA, Emer Cooke, in remarci publicate miercuri.…

- Fondul suveran de active rus sustine ca vaccinul Sputnik V are o eficienta de 92% impotriva coronavirusului, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Anuntul de miercuri al Moscovei se bazeaza pe publicarea rezultatelor initiale ale testarii avansate pe pacienti umani, fiind al doilea in cadrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters. Rusia a lansat vaccinul Sputnik…

- Implicat in dezvoltarea acestui vaccin, Fondul suveran a anuntat intr-un comunicat ca a depus o cerere de "inregistrare accelerata si o precalificare" a Sputnik V la OMS. Rusia "este una dintre primele tari din lume care cere OMS precalificarea vaccinului sau impotriva noului coronavirus", subliniaza…

- Moscova va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin. “Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat online. Vaccinarea se va face cu vaccinul, Sputnik…

- Cel mai mare oras al Rusiei, care a inregistrat cea mai mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara, va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, scrie Agerpres.„Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, și-a promovat marți, in cadrul unui discurs virtual pentru Organizația Națiunilor Unite vaccinul rusesc recent aprobat impotriva coronavirusului. El spune despre preparatul sau ca este ”de incredere, sigur și eficient” și este dispus sa il ofere gratis intregului personal…