Astra Giurgiu a dat o mana de ajutor Universitații Craiova in aceasta seara. Trupa lui Bogdan Andone a remizat acasa cu CFR Cluj, scor 2-2 și astfel alb-albaștrii rama lideri in Liga 1, la un punct distanța de ardeleni. Pentru Astra au marcat Bordeianu (31 – autogol) și Alibec (80), in timp ce Rondon (12) și Burca (17) au punctat pentru CFR. De menționat ca pe finalul partidei, portarul giurgiuvenilor, Lazar, a avut mai multe parade spectaculoase, care au contat decisiv in obținerea punctului din aceasta seara. In acest moment, Universitatea Craiova se regasește pe primul loc, cu 38 de puncte,…