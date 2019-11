Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand, probabil cu ora 11 va avea loc sedinta Guvernului Orban, care potrivit unui comunicat de presa va avea pe ordinea de zi urmatoarele proiecte de acte normative incluse pe agenda:I. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aplicarea unor masuri de protectie…

- Miercuri este ziua pe care Rareș Bogdan o așteapta de la investirea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria! Europarlamentarul PNL anunțat, inca dinainte de a trece moțiunea de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila, ca in maxim 48 de ore de la preluarea puterii, Orban va demite toți prefecții…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor sa faca o analiza foarte riguroasa in fiecare minister și instituție din subordine și anunța ca toți oamenii numiți politic de catre fostul Guvern vor fi dați afara. Orban a spus ca vrea sa faca ”febra musculara de la semnat decizii de demitere”.Citește…

- Intr-o ședința extraordinara, consilierii județeni din Timiș au alocat peste un milion de lei pentru acțiunile de pe agenda culturala a județului Timiș. Este a doua etapa de alocare a acestor bani, in acest an. Consilierii județeni din Timiș au aprobat, in ședința extraordinara de vineri, 82 de proiecte,…

- Și in partid este "o atmosfera de ingrijoare, pentru ca stim la ce proiecte am dat drumul Miinistrul Agriculturii, Petre Daea si-a exprimat ingrijoarea in privinta celor care ii vor urma la minister. "Sunt ingrijorat ca aceste proiecte nu se vor duce la indeplinire", a declarat Daea vineri intr-o interventie…

Ministrul Agriculturii, Petre Daea si-a exprimat ingrijoarea in privinta celor care ii vor urma la minister. "Sunt ingrijorat ca aceste proiecte nu se vor duce la indeplinire", a declarat Daea vineri intr-o interventie telefonica la Digi24."Ma ingrijorerez, ascultati-ma. Eu sun ingrijorat…

- Deputatul PSD Oana Florea a depus la Senat doua proiecte de lege care prevad scutirea pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat de plata impozitului de 1% pe bunurile moștenite, deoarece intreținerea pe cont propriu este imposibila daca persoana este incapabila fizic sa produca un venit.Citește…

- Guvernul se reuneste, astazi, in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. Pe agenda se afla, intre altele, un proiect de hotarare pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevi in acest an scolar, dar si proiectul privind aprobarea…