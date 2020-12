Astazi se va deschide traficul pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia. La șase ani de la inceperea proiectului de construire, joi, 3 decembrie 2020, vor fi dați in trafic 14,8 km din cei 17 incluși in acest tronson. La eveniment va participa ministrul Transporturilor, Lucian Bode, reprezentanți ai autoritaților județene […] Citește ASTAZI SE DESCHIDE traficul pe lotul 1 al Autostrazii A10, intre Sebeș și Alba Iulia. De la ce ora se va putea circula in Alba24 .