- Prima etapa a repartizarii in licee a elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala are loc sambata, 24 iulie. Rezultatele repartizarii computerizate vor fi publicate pe site-ul http://admitere.edu.ro. Repartizarea computerizata tine cont de preferintele completate de catre elevi si parinti, dar si…

- Prima etapa a repartizarii in licee a elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala are loc, astazi, dupa ce anterior a fost publicata ierarhia mediilor la nivel national. Elevii si parintii au fost sfatuiti sa completeze cat mai multe optiuni, indiferent de preferintele lor, pentru a nu exista riscul…

- Ministerul Educatiei Nationale va publica sambata, 24 iulie, rezultatele admiterii la liceu 2021, dupa repartizarea computerizata. Inscrierea in clasa a IX-a in liceele de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderata intre media generala obținuta la Evaluarea Naționala…

- Ministerul Educației va publica astazi, 4 iulie, rezultatele finale, dupa contestații, pentru elevii care au susținut examenul de Evaluare Naționala 2021. Cei 2.774 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Brașov care au susținut Evaluarea Naționala afla astazi rezultatele finale la Evaluarea Nationala.…

- Rezultatele evaluarii naționale 2021 au fost afișate marți pe edu.ro. In Capitala au fost inregistrate 13 medii de 10, ceea ce inseamna ca acești elevi au luat note maxime la probele de romana și matematica. Așteptarea a luat sfarșit pentru cei peste 120.000 de elevi care au dat saptiamana trecuta Evaluarea…

- Emoții și lacrimi pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut astazi, 24 iunie, a doua proba de la Evaluare Naționala 2021, la matematica. Elevii și parinții s-au adunat la final de examen in fața școlilor sa rezolve inca o data subiectele, dar și sa faca planuri pentru vacanța. Rezultatele…

- Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial. Repartizarea computerizata la liceu se va desfașura pe 16 iulie, dupa completarea opțiunilor in fișele de inscriere. Media de admitere la liceu este formata din media de la Evaluarea Naționala (care are o pondere de 80%) și media…