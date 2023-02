Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui cunoscut ca Postul Mare este cel mai lung și mai aspru post randuit de Biserica Creștin Ortodoxa. Timp de 48 de zile, credincioșii nu au voie sa manance de dulce și trebuie sa fie mai buni cu cei din jur. La sfarșitul secolului al III-lea, Postul Paștelui a fost imparțit in postul prepascal…

- Postul Paștelui incepe, in 2023, pe 27 februarie și se incheie pe 15 aprilie, potrivit calendarului creștin-ortodox. Paștele este sarbatoarea Invierii Domnului și nu are o data fixa. Data la care creștinii sarbatoresc Paștele este influențata de echinocțiul de primavara (data fixa) și de luna plina…

- Gandul zilei„Sa nu-ți crezi ție ca ești puternic, pana ce nu vei fi ispitit și nu te vei afla ramanand neschimbat. Tot așa probeaza-te pe tine in toate. Dobandește credința dreapta intru tine, ca sa calci pe vrajmașii tai, și ține-ți mintea neimpraștiata, și sa nu te increzi in puterea ta, ca sa nu…

- Postul Sfintelor Pasti incepe luni. Numit si Postul Mare, este o perioada de postire care precede Praznicul Invierii Domnului nostru Iisus Hristos, serbat anul acesta in data de 16 aprilie. Perioada de post premergatoare Sfintelor Pasti este de luni, 27 februarie, pana sambata, 15 aprilie, inclusiv.…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), intrunit, joi, in ședința, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub conducerea Patriarhului Daniel, a luat mai multe decizii. Dupa aceasta ședința, de la nivelul Patriarhiei Romane s-a transmis faptul ca Sfantul Sinod al Bisericii…

- Un enoriaș cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa intervina in cazul prigoanei preoților romani din Ucraina. ”Inaltpreasfinția voastra, ce parere aveți despre prigoana preoților romani din Ucraina? Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane nu ar putea, ca o soluție, sa propuna…

- Postul Paștelui 2023 este unul dintre cele mai mari posturi din an. In 2023, postul Paștelui incepe in luna februarie, cu patruzeci de zile inainte de Invierea Domnului. Descopera cand incepe postul Paștelui 2023, care este semnificația sa și care sunt cele mai populare tradiții:Cand incepe postul Paștelui…

- Craciunul ca sarbatoare creștina In fiecare an, pe 25 decembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. El a venit pe lume intr-un sat liniștit, acolo unde Fecioara Maria cauta din poarta in poarta un adapost pentru a putea naște. Așa a ajuns la casa lui Moș Ajun, care i-a spus…