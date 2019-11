Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții zilei de miercuri, 30 octombrie, potrivit calendar ortodox 2019, sunt Mucenicii Zenovie și Zenovia. Acești doi frați s-au nacut in Egeea din Cilicia, pe vremea imparatului Dioclețian.

- Prezenta la un eveniment electoral in localitatea Dofteana, judetul Bacau, premierul Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat ca, pentru prima data, ii da dreptate lui Klaus Iohannis pentru o afirmatie pe care a facut-o recent. "Am fost la Ziua Armatei. Acolo…

- Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir este sarbatorit atat de ortodocsi, cat si de catolici, pe 26 octombrie. Despre Sfantul Dimtrie, Izvoratorul de Mir se spune ca a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitatilor…

- SFANTUL DUMITRU, 26 octombrie 2019. Mare Mucenic Dimitrie, cinstit de creștini in 26 octombrie, a trait in timpul imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitaților sale, guvernator al Tesalonicului. Mai tarziu, imparatul…

- In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU, pe 25 octombrie, se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, se arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.…

- Mai mulți șoferi revoltați sesizeaza faptul ca parcarea mașinii in zona centrala, mai precis la Hotel Muntenia, este o adevarata loterie. Acești cer delimitarea clara a parcarii publice de aceea a hotelului care este privata. “Dacaa parchezi in dreapta e la Hotel Muntenia, daca parchezi in stanga e…

- ANAF intenționeaza sa angajeze „tineri valoroși” in sistemul fiscal, cu o selecție pe baza notelor de la facultate și a unui interviu. Acești tineri ar putea proveni de la ASE. Fisc-ul a anunțat ca o treime din personalul ANAF are varsta cuprinsa intre 51 – 60 de ani. Mai mult decat atat, in perioada…

- In cercurile de putere de la Teheran, in care sloganul „Moarte pentru America” este scandat in mod regulat, a luat nastere ideea ca Iranul trebuie sa negocieze in cele din urma cu președintele Donald Trump, potrivit mai multor persoane care știu despre aceasta schimbare, potrivit The New York Times,…