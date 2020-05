Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa Astana a câstigat prima editie a Giro Virtual, sâmbata, în ziua în care Turul Italiei ar fi început daca nu ar fi fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit News.ro.Astana Pro Team a încheiat competitia virtuala cu doua victorii…

- CHIȘINAU, 29 apr. – Sputnik. La ședința Guvernului de astazi, premierul Ion Chicu i-a solicitat ministrului de Interne, Pavel Voicu, sa comenteze informațiile aparute in presa cu privire la mașinile noi care urmeaza sa fie procurate de MAI. Voicu a declarat ca banii vin dntr-un proiect european,…

- Ministerul de Interne al Republicii Moldova anunta ca, pana la ora actuala, 31 de persoane din cadrul MAI au fost confirmati pozitiv cu COVID-19. Dintre acestia sapte sunt angajati ai Serviciului Protectie Civila si Situatii Exceptionale, opt angajati ai Inspectoratului General de Politie si 16 angajati…

- O ședința are loc la momentul transmiterii acestei știri la Ministerul de Interne. La ședința participa Ludovic Orban, Marcel Vela, Nelu Tataru, dar și Raed Arafat. Potrivit unor surse, ei ar discuta despre o noua ordonanța militara și noi masuri de restricție.

- Pe durata starii de urgența, procurorii prelungesc din oficiu dovezile inlocuitoare cu drept de circulație pentru șoferi in Eveniment / on 27/03/2020 at 11:12 / La nivelul parchetelor, in cauzele in care anterior instituirii starii de urgența prin ordonanța a procurorului a fost disjunsa prelungirea…

- Deputatii si senatorii se reunesc, joi, in sedinta comuna, pentru a da vot de investitura Cabinetului Florin Citu. In plina criza legata de coronavirus, s-au luat masuri speciale, la Parlament, mai ales ca maine sunt asteptati in Casa Poporului, pe langa cei 465 de alesi, si zeci de jurnalisti si angajati…

- Un activist antiguvernamental kazah a murit din cauza problemelor cardiace intr-un centru de detentie al politiei, declansand un protest al sustinatorilor sai, au anuntat marti autoritatile, citate de Reuters, potrivit Agerpres.Dulat Agadil, in jur de 40 de ani, a murit din cauza a ceea ce…

- Surpriza la a doua etapa a Campionatului Mondial de raliuri, desfasurata in Suedia. Galezul Elfyn Evans, pilotul echipei Toyota, a triumfat la finalul celor 9 probe speciale, cu timpul de o ora 11 minute si 43 de secunde.