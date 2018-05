Asta e piesa care a devenit imnul festivalului NEVERSEA – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului ce va avea loc la Constanța, in perioada 5-8 iulie. Aflat la cea de-a doua ediție, festivalul NEVERSEA are și un imn oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Cunoscutul…

- Manuel Riva și Alexandra Stan au dat lovitura cu single-ul ”Miami”. Acesta a fost declarat imnul oficial al NEVERSEA. Versurile piesei au fost puțin modificate, iar imaginile din videoclipul original au fost inlocuite cu imagini surprinse la concertele de anul trecut. Festivalul, care se intampla intre…

- La mai puțin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului. In acest an, NEVERSEA are și un imn oficial, care e compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui…

- Hitul ”Miami” al lui Manuel Riva featuring Alexandra Stan, care a fost saptamani intregi in Billboard charts, devine imnul festivalului NEVERSEA 2018. Manuel Riva este in industria muzicala de foarte multi ani, facand parte din proiecte de succes si a inceput acest proiect in urma cu doi ani, timp in…

- La mai putin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului.In acest an NEVERSEA are si un imn oficial compus de Manuel Riva si Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui mai mare festival…

- La mai puțin de doua luni pâna la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit înca o surpriza pentru fanii festivalului. În acest an NEVERSEA are și un imn oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul…

- Am avut parte de o surpriza de zile mari azi la Virgin Tonic. Inițial știam ca ne viziteaza doar DJ Manuel Riva pentru a ne da sa ascultam noua lui piesa, o colaborare cu Alexandra Stan, pe care o știți deja probabil: “Miami”. Am ramas insa cu gura cascata cand in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Manuel Riva, DJ-ul și producatorul de muzica electronica pe care trebuie sa-l cunoști dupa hit-ul „Mhm Mhm” cu care a și urcat in Billboard Top 20 Club Chart lanseaza un nou single in colaborare cu Alexandra Stan, „Miami”. Videoclipul piesei “Miami” filmat anul trecut in SUA, prezinta noua imagine a…