ASPES a lansat lucrarea „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040” Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat lucrarea Modelul economic romanesc in Uniunea Europeana Romania – Orizont 2040, Editura Economica, București, 2021, 668 de pagini, inițiativa proprie, elaborata cu suportul științific al Academiei Romane – Secția de Științe Economice, Juridice si Sociologie, președinte acad. Mugur Isarescu. Lucrarea beneficiaza de coordonarea asigurata de dr. ec. Constantin Boștina – președinte al ASPES (foto), de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector al Academiei de Studii Economice din București și de regretatul profesor Gheorghe Zaman… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

