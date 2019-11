Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina planuiește sa îl dea afara pe procurorul care a condus investigațiile asupra firmei la care lucra fiul lui Joe Biden, o figura centrala dupa lansarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) a președintelui Donald Trump, relateaza Reuters. Avocatul personal al lui…

- Ministrul energiei Rick Perry si directorul interimar al biroului pentru buget al Casei Albe Russell Vought au fost invitati sa depuna marturie saptamana viitoare in ancheta pentru destituirea lui Donald Trump, a declarat vineri un oficial care lucreaza in cadrul anchetei, relateaza Reuters.…

- Parlamentarii democrați spera sa finalizeze ancheta ce îl vizeaza pe Donald Trump pâna la sfârșitul anului și dezvaluie doua articole pentru pentru punerea sub acuzare a presedintelui - abuzul de putere și obstrucționarea justitiei, au declarat mai mult parlamentari și consilieri pentru…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Ancheta, care decurge rapid,…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu este sigur ca ii va cere consilierului sau Andrei Ermak sa depuna marturie in Statele Unite cu privire la ancheta sa de destituire, relateaza Reuters. Ermak, un consilier al presedintelui ucrainean, s-a deplasat la Madrid pentru…

- Presedintele republican al Comisiei Juridice a Senatului SUA a deschis marti calea catre o investigatie a acestui for legislativ asupra afirmatiilor nedovedite privind Ucraina ale avocatului personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, invitandu-l sa depuna marturie, relateaza Reuters."A venit…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca nu a spus nimic greșit in conversația cu omologul sau ucrainean, in care este suspecta ca i-ar fi cerut acestuia sa il investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat joi seara postului…