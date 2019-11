Asociaţiile de proprietari ar putea scăpa de controlul primăriei La un an de la intrarea in vigoare a Legii nr. 196/2018 a asociatiilor de proprietari se intrevad alte modificari. Exista deja in Senat un proiect de lege. Modificarile propuse vizeaza, printre altele, eliminarea prevederilor care permit primariilor sa controleze activitatea asociatiilor. Administratorii nu ar mai fi obligati sa obtina de la primarie atestatul. Se renunta la contul unic bancar si se elimina plafonul de casa de 1000 de lei. Proiectul de lege ar scoate asociatiile de sub controlul primariilor adica, proiectu l spune ca verificarile efectuate de catre primarii nu sunt necesare. La… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

