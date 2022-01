Asociația cetațeneasca cultural istorica și civica, pentru punerea in valoare a patrimoniului local, „Pro Cugir”, va incepe din aceasta luna, procedurile de transfer a platformei muzeistice catre Centrul Cultural din localitate. Potrivit președintelui „Pro Cugir”, ing. Aurel Voicu, decizia de predare a fost luata inca de anul trecut intr-o ședința a Consiliului Local cand s-a hotarat ca spațiile, obiectele și intreaga activitatea a ceea ce se dorește sa devina un muzeu al orașului sa fie preluate de Centrul Cultural Cugir. Aceasta in condițiile in care „Pro Cugir”, nu are posibilitați financiare…