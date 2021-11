Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700.000 de turisti romani sunt asteptati sa viziteze Turcia anul viitor, comparativ cu 270.000 anul acesta, a declarat marti Cuneyt Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB), conform agerpres. "Aceasta inseamna ca in urmatorii ani…

- Un cutremur puternic s-a produs, luni seara, in Turcia, fiind resimțit in mai multe orașe. Luni seara, la ora 19:43:23 (ora locala a Romaniei), s-a produs in centrul Turciei un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter, la adancimea de 10km, conform realitatea.net.…

- Marele Imperiu Otoman a ramas in istoria omenirii ca fiind unul dintre cele faimoase si mai puternice imperii, acoperind o dinastie care a durat 634 de ani, pana in 1922, cand a fost inlocuit cu actuala Republica Turcia. Fondat in anul 1299 in nord-vestul Anatoliei de catre turcii oghuzi sub Osman I…

- Declaratie de presa sustinuta de fostul presedinte PNL, Ludovic OrbanFostul presedinte PNL, Ludovic Orban, a declarat astazi ca parlamentarii care s au retras din grupurile PNL vor sustine refacerea coalitiei de centru dreapta si nu vor vota un guvern PNL PSD. "Consider ca singura solutie normala, onorabila,…

- Sanctitatea Sa Bartolomeu I aniverseaza marti 30 de ani de la intronizarea ca Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Roma si Patriarh Ecumenic, conform basilica.ro. Cel de-al 270-lea Patriarh al Constantinopolului a fost intronizat in data de 2 noiembrie 1991, la Catedrala Sf. Gheorghe din…

- Un bizar oraș fantoma format din castele in stil Disneyland a fost construit in Turcia, dar a fost abandonat. Burj Al Babas, situat langa Mudurnu și la 200 de kilometri de Istanbul, in centrul țarii, a fost proiectat ca o așezare de lux cu 732 de vile cu trei etaje, care au costat 200 de milioane de…

- Un valet turc a povestit cum un client britanic de la hotelul sau i-a lasat o „mica avere” dupa ce a decedat. Dupa ce a vizitat in fiecare an hotelul Korumar Hotel De Luxe din cartierul Aydin din Kușadasi, un oraș portuar in vestul Turciei, la Marea Egee, britanicul Charles George Courtney din Hastings,…

- In luna septembrie ai ocazia sa petreci cateva zile de vis in Antalya (Turcia) prin intermediul agenției de turism Mara International Tour Baia Mare . Pentru aceasta perioada, prețurile (2 adulți/7 nopți) au scazut la toate hotelurile din oferta, dupa cum urmeaza: WIEN HOTEL Alanya, Turcia Guller…