Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora, semnalata ca fiind disparuta, alerta introdusa de autoritatile germane.In data de 8.09.2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul…

- In perioada 11-16 iulie 2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Bihor, CJPC Bistrița Nasaud, CJPC Cluj, CJPC Maramureș, CJPC Satu Mare și CJPC Salaj, in echipe mixte, au continuat acțiunile de control la operatorii economici care presteaza…

- Numarul centrelor sociale inchise in urma controalelor facute de autoritați la nivel național dupa ce au fost facute publice informațiile privind tratamente inumane la care erau supuși batranii in unele azile a ajuns la 21. Alte 27 de astfel de centre au activitatea suspendata, pana la remedierea deficiențelor…

- ASTRA, Desparțamantul Carei, este cea mai longeviva asociație culturala romaneasca din județul Satu Mare. Ziua de 12 aprilie 1923 a fost o zi de sarbatoare memorabila pentru careieni. Alese și importante personalitați au sosit la Carei pentru a susține constituirea asociației culturale a romanilor,…

- Ucigasul femeii din apartamentul de pe Aleea Prahovei din Satu Mare a fost trimis in arest preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Acesta si-a recunoscut fapta. In dimineața de 1 iulie, inculpatul C. M. – persoana care efectua lucrari de reparații la apartamentul numitei L. L. F., a intrat cu cheie…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat, sambata, in localitatea Babașești, județul Satu Mare, dupa ce doi tineri ai intrat in apele raului Someș cu o mașina. Unul dintre ei a fost scos.Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine cu o autospeciala de descarcerare, un autocamion cu doua barci, o ambulanța…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș, scrie Mediafax.In aceste zone vor fi perioade…