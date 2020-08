Stiri pe aceeasi tema

- Controverse in declaratiile de interese ale inspectorului scolar pentru programe europene de la ISJ Dolj, Ani Draghici. Fondatoare a Asociatiei „Dominou” Craiova, care deruleaza si proiecte pe fonduri europene cu grupuri tinta si din scoli, Ani Draghici apare in Registrul Unic al Asociatiilor, cu functii…

- Un sondaj ce va fi dat publicitatii zilele acestea ofera o surpriza uriasa inaintea alegerilor locale din judetul Dolj fata de trandul national, care sugereaza o batalie acerba in marile orase intre candidatul PSD si cel al PNL. Datele din sondaj o plaseaza detasat pe Olguta Vasilescu (PSD) pe prima…

- Conducerea Școlii de Arta din cadrul Centrului de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș a pregatit deja oferta educaționala pentru anul școlar 2020 – 2021. Inscrierile vor avea loc in perioada 01-30 septembrie 2020. Viitorii cursanți au la dispoziție nu mai puțin de 19 specializari: canto muzica…

- Inspectorul scolar pentru fonduri europene, Ani Draghici, din cadrul ISJ Dolj si-a retras de pe facebook „lectia pentru javre”, postata pe 9 iulie. A facut gestul in aceasta dimineata dupa ce mesajul, vizionat timp de cateva zile de multi profesori, directori de scoli si alte persoane publice a ajuns…

- Politistii din Calafat au retinut pentru 24 de ore un tanar de 26 de ani, din Cetate, banuit de comiterea infractiunii de delapidare. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in dimineata zilei de 8 iulie a.c., cel in cauza, in calitate de casier in cadrul unei sali de jocuri…

- Doi elevi din Gorj au fost in stare de soc dupa ce au vazut notele de la evaluarea nationala. Lucrarile au fost corectate intr-un centru din Dolj. ISJ Dolj a anuntat ca a demarat verificari, dar ancheta este inca departe de a se finaliza. Ce se cunoaste pana acum este doar ca s-a constatat ca „notele…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova cerceteaza o femeie din Dolj, care ar fi plecat din doua spitale diferite fara acordul medicilor. Și asta in condițiile in care a fost testata pozitiv cu COVID-19. Prima oara a plecat din Spitalul Filantropia, iar a doua oara din Spitalul ”Victor…