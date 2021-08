Asociatia Credere se opune transferului de atributii, in domeniul protectiei consumatorilor de servicii financiare, de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza asociatia intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. "Potrivit surselor oficiale consultate de Credere, Banca Nationala a Romaniei depune eforturi la nivel guvernamental pentru preluarea atributiilor in domeniul protectiei consumatorilor. Informatia este mai mult decat surprinzatoare, in contextul in care Banca Nationala a Romaniei a renuntat, voluntar, la toate atributiile…