- Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin o arma cu gloanțe reale nu este la prima greșeala. El fusese concediat din echipa unui alt film, in 2019, dupa ce un coleg a fost ranit ușor de o arma de recuzita. Saptamana trecuta, in timpul turnarii westernului Rust, a ignorat din nou regulile. I-a…

- Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin arma responsabila pentru moartea directoarei de imagine pe platourile de filmare saptamana trecuta fusese deja concediat de la un film anterior pentru un accident implicand o arma de foc, a aflat luni AFP de la o companie de productie. "Dave Halls…

- Scenele par mult mai reale. Asta este principalul aport adus de armele de recuzita, dar folosirea lor nu este complet lipsita de riscuri, sun experți citați de CNN. O arata și tragedia in care a fost implicat recent Alec Baldwin, precum și moartea lui Brandon Lee, fiul lui Bruce Lee. Inainte de filmari,…

- Alec Baldwin și-a anulat toate proiectele dupa incidentul în care a fost implicat și care a dus la decesul regizorului de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza. Presa americana spune, citând apropiați ai actorului, ca acesta se va retrage o vreme din viața publica…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Halyna Hutchins s-a stins pe platourile de filmare ale producției ”Rust” dupa ce arma de recuzita, ținuta de Alec Baldwin, s-a descarcat și a ranit-o mortal. Alaturi de ea, regizorul Joel Souza, a suferit rani și se afla sub supravegherea medicilor. Iata cine a fost directorul de imagine Halyna Hutchins.