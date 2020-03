A.M. este asistenta romanca intr-un oras din nordul Italiei. Lucreaza in sistemul sanitar privat, intr-o clinica pentru batrani si isi mentine optimismul de cand a inceput epidemia. Are in grija un bolnav cu coronavirus, depistat duminica, dar echipamente de protectie ca in spitalele mari nu sunt in clinica.

"E de ras sau de plans, nu stiu. Ne-am imbracat asa ca sa intram in camera pacientului. Cu saci pentru gunoi. La sacul negru am facut o gaura pentru cap si maini, apoi am folosit alti saci, din cei galbeni, pentru a ne acoperi capul, cu gaura pentru nas, ochi, gura. Alti saci galbeni…