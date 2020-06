Stiri pe aceeasi tema

- Noua cadre medicale, respectiv opt asistente medicale si un medic rezident, de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași, au fost diagnosticate cu COVID-19. Cei noua sunt asimptomatici, potrivit managerului IRO Iași, Mirela Grosu, citat de Mediafax.

- Opt dintre cele noua cadre medicale infectate cu virusul SarsCov2, de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi sunt internate la Spitalul de Boli Infectioase. Managerul institutului oncologic, Mirela Grosu, a declarat ca primul caz a fost depistat miercuri la o asistenta de pe blocul operator. Mirela…

- Patru anchete epidemiologice sunt in plina desfasu - rare la trei unitati medicale din Iasi, dupa ce cadre medicale au fost diagnosticate cu COVD 19. Este vorba despre Spitalul de Boli Infectioase, Spitalul „Sfantul Spiridon" si Institutul Regional de Oncologie. Din primele date, rezulta ca in toate…

- Un reporter al publicației Vice Romania publica un jurnal de carantina din Suceava, acolo unde toata familia sa a fost infectata cu coronavirus.“Buna. Sunt Alexa si sunt din Suceava. In vremurile bune asta trezea un „,vai, ești moldoveanca!”. Acum mulți fac un pas in spate. Suceava are cel mai mare…

- Alte spitale au primit donatii in bani: Spitalul de Neurochirurgie si Spitalul de Pneumoftiziologie au primit cate 20.000 de lei, iar Institutul Regional de Oncologie a primit 10.000 de lei. „OAMGMAMR urmeaza sa mai livreze - din suma aprobata si alocata de filialele judetene - un set de echipamente,…

- Un medic de la Spitalul de Copii Sfanta Maria și o asistenta de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au fost confirmați cu noul coronavirus. Medicul de la Spitalul de Pediatrie s-a autoizolat dupa o vizita in strainatate, iar asistenta a luat virusul de la pacientul transferat de la Suceava, anunța…

- Medicul ieșean infectat cu noul coronavirus a fost in spital cu patru zile inainte de a veni confirmarea. Potrivit anchetei epidemiologice, acesta a fost vazut pe camerele de supraveghere stand de vorba cu 9 cadre medicale, insa nu s-a apropiat la mai puțin de 1,5 metri de niciuna dintre persoane.Ancheta…

- 21 de ore: atatea i-au fost destule, se pare, cunoscutului medic oncolog Lucian Miron, sef de sectie la Institutul Regional de Oncologie (IRO), sa contacteze coronaviroza intr-o scurta escapada la Paris. Rezultatul testului insa a alertat lumea medicala din Iasi, iar panica s-a instalat foarte repede…