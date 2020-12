Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12.000 de masti neconforme, dintr-un lot de 25.000, au fost depistate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara, managerul unitatii medicale, medicul Cristian Oancea, sesizand Politia si Directia de Sanatate Publica, relateaza News.ro.Medicul Cristian Oancea,…

- Medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babes din Timisoara, a afirmat duminica, 8 noiembrie, intr-o interventi la Digi24, ca principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul in comun, petrecerile, mai ales ale adolescentilor, si fabricile in care nu se respecta masurile…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Timiș cauta de 12 ore autorul unei crime cumplite care a avut loc pe o strada din oraș, joi seara, scrie portalul timișean de știri Tion. O tanara a fost talhrita și apoi ucisa, iar criminalul e de negasit.Femeia de 38 de ani a fost descoperita cazuta…

- Un barbat din comuna Tomnatic, judetul Timis, a tras cu arma pe care o avea asupra lui in doi caini ai unei vecine, dupa ce s-a intors de la vanatoare. Animalele au scapat cu viata, insa vor fi operate. Politistii au intocmit dosar penal in acest caz. Asociatia pentru Protectia Animalelor Rin…

- Imaginile surprinse la o gradința din Fetești au fost postatate pe Facebook și au devenit virale, fiind distribuite de sute de oameni. Contactat de Libertatea, inspectorul școlar general din Ialomița a declarat ca educatoarea a fost concediata. Totodata, Poliția a deschis dosar pentru purtare abuziva.…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a ieșit negativ și la al doilea test COVID-19 și a anunțat ca va ieși din izolare. „Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru…

- Șeful Secției de de Boli Infecțioase a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara, Virgil Musta, a declarat, sambata, ca riscul de contaminare cu noul coronavirus in salile de votare este mai mic decat in magazine, transmiteEuropa FM.Asta in condițiile in care in secțiile de votare se vor respecta toate…