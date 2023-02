Asigurarea transportul gratuit elevilor din comuna Barcani depinde doar de achiziționarea, prealabilă, a abonamentelor de către părinți Din dorința de a asigura in continuare gratuitatea transportului elevilor din comuna și de a nu pierde sumele oferite in acest scop de Inspectoratul Școlar Judetean Covasna și de Consiliul Județean, parinții elevilor din Barcani, care fac naveta la intorsura Buzaului, sunt rugați sa achiziționeze abonamnte de transport catre/dinspre școala de la sediul primariei, […] Articolul Asigurarea transportul gratuit elevilor din comuna Barcani depinde doar de achiziționarea, prealabila, a abonamentelor de catre parinți apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

