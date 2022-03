Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, joi, intr o postare pe Facebook, ca s a accidentat si se retrage din turneul WTA 1.000 de la Miami, dar si de la cel care se va desfasura la Charleston, precum si din meciul pe care Romania il va disputa in si Billie Jean King Cup."Salut. In timp ce…

- Vestea inceputului de an din sportul mondial o are in prim-plan pe Ashleigh Barty: la doar 26 de ani neimpliniți, lidera ierarhiei WTA a anunțat ca se retrage din tenisul profesionist. Simona Halep a avut o reacție prompta pe contul de Twitter, acolo unde a comentat decizia australiancei.

- Australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului feminin, și-a anunțat retragerea din tenis la doar 26 de ani! Aflata pe locul 1 WTA de 114 saptamani și caștigatoare a 3 turnee de Gran Slam, Barty a decis sa renunțe la tenis, potrivit site-ului WTA. Ashleigh Barty se retrage din tenis Sportiva care…

- Simona Halep a adus mandrie in sufletele romanilor cu reușitele ei de pe terenul de tenis, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro demonstreaza ca orice om e supus greșelii. Se pare ca celebra sportiva nu exceleaza la capitolul bune maniere.

- Cristian Tudor Popescu a criticat-o dur pe Simona Halep, dupa ce fostul lider WTA a parasit inca de primul meci turneul de la Doha, in urma unei prestații mult sub așteptari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Simona Halep a dezvaluit, dupa meciul cu Gabriela Ruse, ca a inceput sa-i placa mai mult sa se uite la tenis. In trecut, fostul lider WTA nu obisnuia sa se uite la alte meciuri, lasand analizarea adversarelor ei pe seama antrenorului Darren Cahill.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (23 WTA, 30 de ani) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske (53 WTA, 31 de ani), intr-o partida contand pentru primul tur. In optimi, Simona halep o…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep s-a clasat pe primul loc in ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii ianuarie, organizata de site-ul circuitului profesionist feminin de tenis, WTA. Simona Halep s-a impus cu o lovitura in lung de linie reusita in meciul cu Destanee Aiava (Australia),…