Ashleigh Barty, campioana de la Australian Open 2022. Cum a decurs finala cu Danielle Collins (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana pentru prima oara la Australian Open, Ashleigh Barty le-a multumit fanilor care au "fortat-o sa joace cel mai bun tenis" al sau și au ajutat-o astfel sa își îndeplineasca visul."Felicitari, Danielle! Ai intrat în TOP 10 și sunt sigura ca o sa lupți…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a invins-o pe Danielle Collins din SUA, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, scor 6-3, 7-6 (7/2) si a castigat in premiera turneul de grand slam Australian Open. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute. Australianca a castigat…

- Ash Barty caștiga Australian Open, invingand-o pe Danielle Collins cu 6-3 și 7-6 (7-2), noteaza The Guardian. Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate @ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a invins-o pe Danielle Collins din SUA, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, scor 6-3, 7-6 (7/2) si a castigat in premiera turneul de grand slam Australian Open. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute, conform…

- Americanul Bruno Kuzuhara și croata Petra Marcinko și-au respectat statutul de principali favoriți și s-au impus în probele juniorilor de simplu, sâmbata, la Australian Open.Kuzuhara, care a câștigat și proba de dublu alaturi de Coleman Wong, l-a învins în finala pe…

- Asheley Barty vs Danielle Collins este finala feminina de la Australian Open 2022. Barty a trecut in semifinale de Madison Keys, in timp ce Collins a invins-o pe Iga Swiatek. Ashleigh Barty (locul 1 WTA) s-a calificat, joi, in premiera, in finala Australian Open. Ea este prima australianca in finala…

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 3. Simona Halep a declarat, duminica, dupa…

- Jucatoarea americana de tenis Alison Riske (locul 73 WTA si cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz. Aceasta a profitat in semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins (locul 29 WTA si cap de serie 3). Collins a abandonat dupa primul…