- Fondul forestier national nu este administrat doar de ocoale silvice de stat, ci si de ocoalele silvice de regim, care administreaza proprietatile forestiere private si care sunt, in marea lor majoritate, SRL-uri, iar veniturile Romsilva provin din incasari de la mediul privat, sustin reprezentantii…

- Protestul declanșat de sindicate in legatura cu modificarea legislației in cazul regiilor naționale și, mai concret, de reorganizarea Regiei Naționale a Padurilor ROMSILVA, a generat o serie de reacții in spațiul public, ideea de privatizare și vanzare a padurilor statului catre firme private (SRL-uri)…

- 90% din lemnul Romaniei, exploatat si valorificat de SRL-uri; veniturile Romsilva provin din incasarile de la privat. Fondul forestier national nu este administrat doar de ocoale silvice de stat, ci si de ocoalele silvice de regim, care administreaza proprietatile forestiere private si care sunt, in…

- Fenomenul pierderilor de populatie, semnalat de Institutul National de Statistica in urma rezultatelor preliminare ale recensamantului din Romania, se incadreaza in tendinta declinului demografic european, dar trebuie raportat si la cauze specifice, precum politicile de raspuns date de clasa guvernanta…

- Omul politic Iuliu Maniu, unul dintre principalii artizani ai unirii Transilvaniei cu Romania, s-a nascut la 8 ianuarie 1873 in satul Badacin, judetul Salaj, fiind fiul avocatului Ion Maniu (stranepot al lui Simion Barnutiu) si al Clarei Coroianu, sora memorandistului Iuliu Coroianu, potrivit volumului…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu…

- A doua eclipsa de Soare din 2022, care este partiala, se produce in data de 25 octombrie. Fenomenul este vizibil si fara instrumente astronomice si din tara noastra. Soarele trebuie privit in timpul eclipsei doar cu un filtru de protectie, respectiv, un filtru de sudura verde, foarte inchis la culoare…

- Pe masura ce ne apropiem de sfarșitul anului 2022, sub povara crizelor Romania devine tot mai zbuciumata. Evenimentele se succed cu rapiditate și un foc mocnește in adancuri, cel al revoltelor sociale, generat de neputința guvernanților de a face fața unei situații nefavorabile, provocata intern…