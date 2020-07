Stiri pe aceeasi tema

- Directia Hidrografica Maritima din Constanta cumpara macara cu brat telescopic.Unitatea Militara 02133 Directia Hidrografica Maritima din Constanta cumpara macara cu brat telescopic Maxi Lift ML 110.3 pentru salupa fluviala MS Boat Sea Truk 12 o bucata .Valoarea estimata a contractului este de 54.875…

- Rupere de nori in satul Hapria din comuna Ciugud. Marți, in jurul orei 18.00, cerul s-a intunecat și timp de aproximativ 20 de minute o ploaie torențiala s-a abatut asupra localitații. La scurt timp mai multe strazi din sat au fost inundate de apa. La fața locului, imediat dupa ploaia torențiala s-a…

- Ziarul Unirea VIDEO| Ploua torențial in satul Strungari, comuna Pianu: Cateva strazi au ramas fara curent electric In Alba, satul Strungari, comuna Pianu, o ploaie torentiala de doar cateva minute a provocat a provocat din nou teama oamenilor. La un an dupa cumplitele inundații, localnicii s-au trezit…

- Primaria comunei Sasciori, judetul Alba, poate sa finalizeze o licitatie premergatoare proiectului de modernizare a 8,6 kilometri de drumuri si strazi dupa ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins o plangere a unei firme private.

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de iluminat public, la Teiuș: Licitație pentru proiectare și execuție in valoare de peste 2.000.000 lei Primaria orașului Teiuș a lansat de curand in SEAP, o licitație pentru proiectare și execuție lucrari la modernizarea iluminatului public in orașul Teiuș. Valoarea…

- Mai multe strazi aflate in localitațile Lunca, Valea Lunga, Tauni și Glogoveț din comuna Valea Lunga vor fi modernizate. Un proiect in valoare de peste 1,2 milioane de lei prevede realizarea de trotuare, rigole și ziduri de sprijin. Primaria comunei Valea Lunga a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Ziarul Unirea Lucrari ample de modernizare a strazilor in Loman: Licitație de peste 1.000.000 de lei Din punct de vedere geografic, obiectul acestei investiții se afla situat in sud județului Alba, intr-o frumoasa zona colinara. Comuna Sasciori este situata pe cursul inferior și mijlociu al Vaii Sebeșului,…

- Mai multe strazi pietruite din satul Loman, comuna Sasciori, in lungime totala de peste 2,5 kilometri, vor fi modernizate cu un strat din beton rutier, printr-o investiție de aproape 1,2 milioane de lei, fara TVA. Primaria comunei Sasciori a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)…