Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM au sancționat ieri, cu suma de 8.000 lei, firma care lucreaza la sistemul de management al transportului și au dispus masuri de punere in siguranța a santierului și semnalizare corespunzatoare a lucrarilor. Aceeasi firma a mai fost amendata in martie, tot cu 8.000 de lei, pentru mai…

- Lucrarile la Barajul de la Valea Uzului continua, iar scafandrii lucreaza la 30 de metri adancime și vizibilitate zero pentru inlocuirea unor echipamente. Ieri, aceștia au scos de sub apa un buștean in toata regula, care era blocat in gratarul golirii de fund nr. 2. Cantitați impresionante de busteni,…

- Un nou azil cu probleme grave a fost descoperit ieri in Romania. Este vorba de un centru privat din satul Bardești, comuna Santana de Mureș, care aparține unei asociații și care adapostea la subsol, in condiții improprii, șapte persoane cu dizabilitați, scrie Rador.Autoritațile au fost alertate prin…

- In urma controalelor facute in centrele rezidențiale destinate varstnicilore, persoanelor cu dizabilitați și celor destinate copiilor, de pe raza județului Cluj, au fost gasite o serie de nereguli.

- Autoritațile locale din Jitia vor reabilita energetic sediul primariei. Lucrarile vor fi executate de P&D Euroconf Metalic SRL și Triaxis Design SRL, societați care vor executa lucrarile aferente obiectivului de investitii „Eficientizare energetica sediu Administrație Publica Locala Jitia, comuna Jitia,…

- Cel putin 1.000 de hectare au fost inundate, dupa ce digul Carasuhat din Mahmudia a cedat, din cauza nivelului ridicat al Dunarii, dar și a valurilor create de barcile care circula cu viteza. In zona se afla 1.421 de hectare de teren agricol. Autoritațile locale susțin ca bresa aparuta la mijlocul saptamanii…

- Cladirea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacau va fi reabilitata din septembrie, printr-un proiect cu finanțare PNRR, insa administrația locala inca nu a gasit un loc unde elevii și profesorii sa fie relocați. Lucrarile de reabilitare ale C.N. „Vasile Alecsandri” nu pun probleme doar elevilor…

- Autoritațile vor sa termine cu traficul luarii in spațiu pentru cei care au nevoie de un domiciliu in Romania pentru a obține acte de identitate romanești. Acum, conform legii, la o adresa pot fi inregistrate cel mult 10 persoane, daca acestea nu sunt rude. Din 10 iunie intra in vigoare Legea nr. 162/2023…