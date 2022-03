„Ascensiunea lui Zelenski”, în premieră românească, la B1 TV Postul B1 TV va difuza duminica, ora 16:00, documentarul „Ascensiunea lui Zelenski”, in premiera in Romania. Documentarul este un portret al președintelui Ucrainei, din copilarie și pana in prezent. In film se face referire și la perioada in care Volodimir Zelenski era un simplu comedian t și, mai apoi, actor. Cariera TV a lui Zelenski l-a facut sa fie extrem de popular nu doar in Ucraina, ci și in Rusia. Un serial TV l-a propulsat ca presedinte Serialul TV in care juca rolul de președinte al Ucrainei l-a propulsat spre cursa electorala pe care, spre surprinderea multora, a caștigat-o detașat,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

