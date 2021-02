Stiri pe aceeasi tema

- Un congresman democrat si o organizatie de aparare a drepturilor civile ale populatiei de culoare din SUA au formulat marti o plangere penala impotriva fostului presedinte Donald Trump, avocatului acestuia, Rudy Giuliani, si impotriva a doua grupuri de extrema-dreapta pentru asaltul din 6 ianuarie asupra…

- Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell l-a acuzat sambata pe Donald Trump ca este "responsabil" de asaltul criminal asupra Capitoliului, la putin timp dupa ce a votat pentru achitarea sa in cadrul procesului istoric de impeachment din Senat, relateaza AFP si Reuters preluat de agerpres.…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Peste 170 de simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au participat saptamana trecuta la asaltul asupra Capitoliului la Washington au dosare penale, numarul lor urmand sa ajunga probabil la cateva sute, a declarat marti un procuror, care a vorbit despre o investigatie de o amploare fara precedent…

- Grupul bancar german Deutsche Bank nu va mai face afaceri in viitor cu presedintele SUA, Donald Trump, sau companiile sale, in urma asaltului asupra Capitoliului dat de sustinatorii lui Trump in data de 6 ianuarie, scrie New York Times, citat de Reuters.

- Un procent de 57% din americani ar dori ca presedintele Donald Trump sa fie indepartat imediat din functie dupa ce liderul de la Casa Alba a incurajat protestul de miercuri care s-a transformat intr-o revolta in interiorul Capitoliului, soldata cu victime, potrivit unui sondaj Reuters / Ipsos.…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

