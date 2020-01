Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile vin din partea sindicatului Culturalia care susține ca ministrul Culturii ca acopera cheltuielile nejustificate din cadrul instituției, scoase la lumina de raportul Curții de Conturi a Romaniei, vorbind de un adevarat jaf pe banii publici. Sindicatul dau ca exemplu coiafeze și milițieni detașați…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, spune ca angajarea de "coafeze sau militieni" in minister, in perioada 2017 - 2019, depaseste zona de competenta a MC, altcineva trebuind sa "cerceteze mai adanc". Afirmatia sa vine in contextul in care Sindicatul Angajatilor din MC "Culturalia" ii…

- Sindicatul Angajatilor din Ministerul Culturii "Culturalia" solicita premierului Romaniei, Ludovic Orban, sa trimita Corpul de Control al Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Culturii, unde un raport al Curtii de Conturi a scos la iveala "detasari ilegale pe salarii uriase". …

- In agricultura exista vanatori de subvenții, care nu sunt interesați sa faca performanța ci doar sa incaseze banii, a declarat miercuri ministrul Agriculturii Adrian Oros la Digi 24, anunța MEDIAFAX.Ministrul spune ca legislația va defini fermierul drept cel care obține 80% din venituri din…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca va lupta impotriva vanatorilor de subvenții, investitori care nu urmaresc sa faca performanța in domeniu, ci doar sa incaseze subvențiile pentru terenurile sau animalele deținute, scrie stiripesurse.ro. Adrian Oros a declarat, duminica, la…

- Dezvoltarea și Sanatatea vor primi mai puțini bani in bugetul 2020. Pierde și Agricultura, potrivit schiței prezentate de Guvernul PNL. Caștiga, in schimb, Ministerul Apararii, dar și cel al Muncii.

- Romania trebuie sa capitalizeze "la maximum" banii din fondurile de coeziune si cele pentru agricultura, avand in vedere ca este ultimul exercitiu de programare financiara multianuala cu alocare "atat de generoasa" pentru noile state membre ale Uniunii Europene, a declarat, joi, presedintele Consiliului…

- Finantat pe parcursul a sapte ani de catre Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, acest program a fost implementat cu succes si in judetul nostru pe cativa indicatori. In cadrul sedintei Colegiului Prefectural, directorul Oficiului Judetean pentru…