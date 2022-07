Așa NU! O presupusă polițistă răbufnește pe TikTok: ”retardatule”, ”fraiere”, ”prostule” – VIDEO O presupusa polițista a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de femeie in LIVE-ul de pe TikTok: O parte dintre cuvintele folosite de femeia imbracata in uniforma, care se presupune ca este din cadrul Poliției Penitenciara: ”Nu, o ia ma-ta, Radu! Uitați-va și voi cum sunteți, oameni dragi! Niște retardați, niște nenorociți, niște jigodii. Aștia care vorbiți urat. Apoi imi spuneți de ce va raspund eu urat. Pai de asta va raspund, ca nu știți sa respectați o femeie. … Am facut mai… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O presupusa polițista a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de femeie in LIVE-ul de pe TikTok: Știri de Cluj – prima publicație care a scris despre acest subiect – a transcris o parte…

- O polițista care ar fi originara din Dej a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de polițista in LIVE-ul de pe TikTok: Știri de Cluj – prima publicație care a scris despre acest subiect…

- O polițista originara din Dej, care lucreaza la IPJ Harghita, a facut un LIVE pe rețeaua de socializare TikTok in care ii jignește pe unii dintre urmaritorii ei. Redam, mai jos, video-ul care surprinde limbajul folosit de polițista in LIVE-ul de pe TikTok: Știri de Cluj – prima publicație care a scris…

- O femeie a devenit virala pe internet și a uimit oamenii dupa ce a impartașit descoperirea amuzanta pe care a facut-o despre cutiile de cereale in timp ce facea cumparaturi in supermarketul Asda din localitatea sa. foto: tiktok Cerealele sunt un aliment de baza pentru micul dejun in casele multor oameni…

- O femeie din Denver, SUA, și-a impartașit pe TikTok salariul mai mare cu 20.000 de dolari pe care urma sa-l primeasca la noul loc de munca in cadrul unei companii de tehnologie, insa ea spune ca in cele din urma a fost concediata dupa ce firma i-a gasit clipurile video, transmite Insider.

- Un elev de liceu din Buzau, voluntar SMURD, a salvat viața unei femei care a cazut pe strada, langa o stație de autobuz. Adolescentul a resuscitat victima pana la sosirea ambulanței, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, citat de Observatornews. Vlad a fost alarmat de zarva iscata…

- Federatia Regala Marocana de Fotbal (FRMF) a anuntat intr-un comunicat de presa publicat vineri numirea lui Bouchra Karboubi, politista, la conducerea finalei Cupei Tronului dintre AS FAR si Moghreb Atletico, sambata. la Agadir, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu publica, de 1 mai, pe blogul sau un articol intitulat „Daca vreți sa cunoașteți starea morala și intelectuala a unei nații, uitați-va la presa ei”, in fond titlul unui articol mai vechi gasit de acesta intr-un ziar de la biblioteca. Redam mai jos descoperirile…