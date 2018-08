Stiri pe aceeasi tema

ASA Cons Romania, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, cauta: INGINER Junior - Absolvent al Facultatii de...

- comerciala angajeaza:schelari,izolatori, tamplari, lacatusi, tinichigii, sudori si aplicatori pardoseli sintetice cu posibilitatea de a lucra si in strainatate.Relatii la tel 0742006934 0735835879 0799732243. ...

- ASA Cons Romania, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, cauta : INGINER Junior – Absolvent al Facultatii de Constructii sau Student in

- Domnul Ionescu a lucrat in construcții pana acum 3 luni, cand, intr-o seara, nevasta l-a luminat. ”E criza de muncitori talentați draga! Cere și tu mai mulți bani, ca nu ne mai ajungem cu asta micu!”, i-a explicat intr-o fraza doamna Ionescu, cum e cu tensiunile de pe piața muncii, de care tot vorbea…

- Societate comerciala din Turda, care produce fire de sarma la lungimi fixe pentru ancorajul hameiului, angajeaza: AMBALATOR MANUAL (muncitori necalificati) – 6 posturi Se ofera: – Tichete de masa –

- Companie specializata in proiectarea si productia echipamentelor de ambalat, angajeaza: 1. Sudori TIG/ MIG-MAG 2. Lacatusi montatori 3. Operatori CNC (freze) 4. Lucratori in depozit 5. Operatori abkant – masina

- SC GRIMET CONSTRUCT SRL ANGAJEAZA PENTRU ATELIERUL DIN BUCOVAT (REMETEA MARE): FREZORI, SUDORI, LACATUSI CONFECTII METALICE CERINTE: -PENTRU FREZOR CNC -CALIFICARE PRELUCRATOR PRIN ASCHIERE -CUNOSTINTE PROFESIONALE FOARTE BUNE -CUNOSTINTE CITIRE DESEN TEHNIC…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 9- 16 mai si cuprinde 57 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 823 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime. „Avem disponibile 390 posturi in Servicii, dintre care 29 in Comert, 68 in Hoteluri si restaurante si 283 in alte activitati…