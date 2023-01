Stiri pe aceeasi tema

- Daca muncești mult, orice vis devine realitate! Asta a facut și Nicon Caraman, primul actor moldovean care apare intr-o producție Netflix și a demonstrat ca nu exista nu se poate. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, actorul moldovean le ureaza tuturor conaționalilor sai sa lucreze pentru ca visurile lor…

- Sylvia Sirbu a debutat in ASIA, pe vremea cand era cea mai populara formație feminina de la noi, apoi a susținut sute de concerte alaturi de Dj Rynno. Inainte de pandemie solista și-a pregatit o noua direcție profesionala, studiind yoga, o veche pasiune a sa. Artista nu numai ca și-a luat atestatele…

- Docu-drama care poate fi urmarit acum pe Netflix spune povestea conflictului dintre Sultanul Mahomed si domnitorul roman Vlad Tepes, prezentat in serial drept Vlad Dracula. Premiera a avut loc pe Netflix pe 29 decembrie 2022.

- Viorica Manole, alias Viorica de la Clejani, a dovedit prin propria fapta sensul expresiei populare ”din topor”. Solista de muzica lautareasca a rabufnit impotriva colindatorilor care i-au luat cu asalt vila, la modul propriu, cu toporul in mana. Satula de cetele de colindatori care i-au desființat…

- Ca niciodata, cel mai popular concert de Anul Nou, cel al Orchestrei Filarmonice din Viena, devenit ”tradițional” in programelele Televiziunii Publice, nu se știe daca va fi ori nu difuzat. TVR anunța in programul sau de pe 1 ianuarie ca va include un concert de An Nou (1 ianuarie, de la 12.15 minute),…

- 229 unitați in care se comercializau produse de origine animala și nonanimala au fost controlate in județul Dambovița, in perioada de dinainte de Craciun și Sarbatorile de iarna. Inspectorii sanitari veterinari dambovițeni au aplicat amenzi de peste 360 mii lei pentru neregulile constatate. Potrivit…

- In urmatoarea perioada, avertizeaza ANM, vremea se va schimba radical. Temperaturile scad semnificativ in toate regiunile țarii. Potrivit ANM, un val de aer polar care a ajuns deja in Romania, va influența vremea din jumatate de Romania. Iata care sunt regiunile vizate. „Ne vom regasi sub influența…

- Reforma din domeniul pensiilor speciale se va face pana la sfarsitul acestui an, urmand sa fie esalonata pe o perioada de zece ani, a anuntat presedintele Casei de Pensii, la Antena 3. Proiectul de lege care sa reformez sistemul pensiilor speciale este unul din jaloanele din PNRR. „E vorba de sase legi…