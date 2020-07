Stiri pe aceeasi tema

- Simona Patruleasa a marturisit ca iubirea care i-o poarta sotul ei a ajutat-o sa depaseasca momentele difcile din viata ei. "Cel mai greu a fost cand ni s-a spus ca nu vom putea fi parinti niciodata si sa ne gandim sa adoptam. Acela a fost cel mai dificil moment, dar l-am traversat cu brio…

- Scene de cascadorii rasului, pe strada, in Craiova. Un soț inșelat l-a fugarit aproape trei kilometri pe amantul soției sale, in timp ce-l filma din mașina. Amantul, care se afla in pielea goala, a ajuns vedeta pe internet.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au finalizat cercetarile in care doi adolescenti de 16 si 17 ani sunt acuzati de omor. Procurorii i-au trimis pe cei doi tineri in judecata, iar rechizitoriul scoate la iveala un detaliu socant: la omor a ... The post Noi detalii șocante in…

- Celebrul Costin Marculescu, fost actor, a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in casa sa, din București. O echipa de la Antena 1 a fost anunțata de vecinii actorului ca nu l-au mai vazut de cateva zile. Reporterul Horațiu Tudor a sunat la 112, iar echipaje de la pompieri, poliție și…

- Apar informații infioratoare despre accidentul de marți seara, in care au murit doi polițiști care se aflau in patrulare, pe raza localitații Șutești (DJ221).In mașina se aflau doi agenți, unul de 21 de ani, iar celalalt de 45 de ani. Agentul e 21 de ani este o tanara. Nu se știe cine a fost…

- Heidi Klum, de 46 de ani, a profitat la maximum in ultima luna de vacanța in care au fost copiii ei. Practic ea a avut parte de o luna de miere in vila din Los Angeles, unde locuiește cu chirie cu soțul ei Tom Kaulitz, de 30 de ani. Vacanța s-a terminat insa, cei patru […]