Stiri pe aceeasi tema

- Artistii si sportivii rusi nu ar trebui sa plateasca pretul razboiului din Ucraina, potrivit unuia dintre cei mai mari dansatori de balet sovietici, Mihail Barisnikov, scrie The Guardian.Mihail Barisnikov, cel mai important balerin al anilor 1970 si 1980, nu este in favoarea impunerii de sanctiuni…

- Muzica ne plimba prin stari, ne da speranța și ne ajuta sa privim cu optimism spre viitor. Cand totul se schimba, cand anxietatea pare sa preia controlul, muzica ne vine in ajutor. Așa cum ne-au obișnuit, artiștii Kontor ne aduc și in aceasta vineri, 4 martie, piese care vin cu energie pozitiva și care…

- Primaria municipiului Radauți și Casa Municipala de Cultura au pregatit, și la debutul acestei primaveri, o surpriza de sezon doamnelor și domnișoarelor din municipiul și zona Radauți. Mai precis, sambata, 5 martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultura Radauți, orchestra condusa de ...

- Așa cum deja ne-am obișnuit, daca e weekend, e energie. Prin urmare, Kontor și artiștii sai ne aduc vibe-ul de care avem nevoie pentru un sfarșit de saptamana cu adevarat reușit. De aceasta data, Deeperlove și KYANU ne invața ce e libertatea și ne ajuta sa o imbrațișam cu toata ființa. Chef de viața,…

- Cleez și LANNE vin cu energia care ne ajuta sa ne gandim mai mult la noi, sa luptam mai mult pentru ceea ce ne dorim și, in fond, sa nu mai așteptam nimic de la cei din jur. Ne-am obișnuit deja ca artiștii Kontor sa vina cu energia la pachet, insa, de aceasta data, aceștia ne dau și un imbold pentru…

- Spectacol inedit in portul orașului australian Sydney. Mai multi artisti au dansat pe suprafata unei bucati de gheata sub forma unui aisberg care se topeste. Instalatia este parte a unui festival privind schimbarile climatice care se desfasoara in aceasta perioada la Sydney.

- Kontor a incheiat anul 2021 in ritmuri de pop, dance și disco, așa ca intrarea in 2022 nu avea cum sa fie altfel decat plina de energie. Astfel, artiștii noștri preferați ne plimba printre emoții, sentimente și aspirații pana cand, in cele din urma, suna alarma. Pentru ca filmul nostru sa fie complet,…

- Irina Tanase a vorbit despre desparțirea de Liviu Dragnea și i-a transmis un mesaj fostului lider PSD. Tanara a povestit cum s-a produs ruptura dintre ei, una brusca dupa cum spune chiar ea. Fostul lider PSD ar fi parasit-o pe Irina prin intermediul unui SMS, apoi ar fi blocat-o fara sa-i dea dreptul…