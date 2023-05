Artiști îndrăgiți, tuneu de șah și foc de artificii, de Ziua Satului Râșești SARBATOARE… Un simpozion științific, un turneu de șah, dar și un spectacol cu artiști indragiți vor fi reperele celor doua zile de sarbatoare pe care Primaria comunei Dranceni le pregatește cu prilejul hramului satului Rașești. In mod tradițional, Ziua Satului Rașești este pe 21 mai, de Ziua Sfinților Imparați Constantin și Elena. Astfel, conducerea Primariei […] Articolul Artiști indragiți, tuneu de șah și foc de artificii, de Ziua Satului Rașești apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PENTRU UNII MUMA, PENTRU ALTII CIUMA… Ziua de 28 aprilie 2023 a fost una de bun augur pentru angajatii Primariei comunei Duda-Epureni, care s-au ales cu salariile marite, la propunerea primarului Petrica Chiriac. Pana vineri, in institutia condusa de acesta, soferul avea un venit brut de 3.813 lei,…

- AȘTEPTARE… Pentru fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, urmeaza inca o luna de liniște dar și de speranțe dupa ce magistrații Curții de Apel Iași au amanat, inca o data, pronunțarea in dosarul in care acesta a fost judecat pentru fapte de corupție, alaturi de nora sa. Ținand cont de faptul…

- CLASAMENT… Ploile din ultimele zile au adus precipitații relativ mici, pe teritoriul județului Vaslui, in condițiile in care agricultura vasluiana are nevoie de apa in sol și, pe cea mai mare suprafața agricola, fermierii sunt la mila Celui de Sus. Astfel, comuna Vinețești se poate lauda cu 7.0 l/mp,…

- TALENT POLIVALENT…De meserie poștaș, Daniela Dumitrescu, de 46 de ani este vasluianca ce se poate lauda ca a reușit sa faca tot ce și-a propus in viața și a dat curs pasiunilor sale cele mai launtrice, chiar daca, toate la un loc, au insemnat multa munca și sacrificii. Astazi, Elena poate spune ca este…

- NEINȚELEGERI… Un nou proiect de hotarare inițiat de primarul Vasile Paval, o noua dedicație pentru clubul de fotbal finanțat, pana nu demult, de unul dintre consilierii PSD Vaslui. Vorbim de Rapid Brodoc, pentru care pana nu demult Alexandru Barbu, portavocea PSD din CL, cerea Primariei sa ajute echipa…

- PEDEAPSA… Femeia din comuna Dranceni, in varsta de 53 de ani, recunoscuta pentru faptul ca are o dependenta pentru furat si nu se poate abtine pana nu isi insuseste bunurile altuia, a fost condamnata pentru cele mai recente fapte ale sale, in care pagubasii nu au mai iertat-o, asa cum s-a mai intamplat…

- VESTE… Viceprimarul Catalin Mindru a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca iși dorește ca candideze la urmatoarele alegeri pentru Primaria municipiului Vaslui: „Intenționez sa candidez la funcția de primar, acestea sunt intențiile mele personale, insa acest proiect trebuie sa treaca…

- Un pensionar a leșinat, in timp ce aștepta la coada ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeana, in fața primariei municipiului Bacau. Sute de persoane au stat ore in șir la rand ca sa primeasca ajutoarele alimentare europene in fata primariei municipiului Bacau. Multe dintre acestea, persoane in…