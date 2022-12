Artificiul găsit de CNAIR pentru a nu semna cu firma chinezească pentru construcția lotului 3 din autostrada București Nord Contractul pentru construcția lotului 3 al Autostrazii București Nord trebuia sa fie semnat luna aceasta cu o companie din China. Dar dupa ce constructorul turc Ictas a depus o contestație, contractul nu va mai fi semnat. Dupa cum arata Economedia.ro, contestația este un artificiu pe care CNAIR a gasit-o pentru a nu semna cu chinezii. in primavara anului 2021, guvernul a decis sa interzica firmelor din China și Rusia sa participe la contractele de achiziții publice, numai ca pentru contractul in discuție data depunerii a fost anterioara OUG. Turcii de la Ictas au depus contestația pe 5 decembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

