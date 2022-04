Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, aproximativ 20.000 pachete cu tigari, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Intreaga cantitate de țigari in valoare de…

- Joi, 14 aprilie, politistii specializati in Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, au efectuat verificari la agenți economici din municipiului Ramnicu Sarat, pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor de natura economica din domeniul comertului cu produse…

- Zilele trecute, politistii specializati in Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul Poliției Ramnicu Sarat, au efectuat verificari la agenți economici de pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor de natura economica din domeniul comertului cu produse contrafacute.…

- Aproape 12.000 de lei amenda au dat polițiștii unui tanar care s-a crezut regele șoselelor. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:30 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului ,…

- Aproape 12.000 de lei amenda au dat polițiștii unui tanar care s-a crezut regele șoselelor. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:30 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului ,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit, in urma unei actiuni desfasurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta, peste 7.000 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 85.000 lei. Miercuri, 16 februarie a.c., la nivelul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala Gherla Dej au acționat intre 4-6 februarie pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, precum și cu scopul menținerii unui climat de ordine și siguranța publica.…

- „In urma verificarilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiorii de Vede au identificat cele doua agresoare cu varste de 14, respectiv 18 ani, care au exercitat acte de violența asupra tinerei de 15 ani.Pana la acest moment, partea vatamata nu a depus plangere penala prealabila,…