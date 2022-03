Arta şi războiul Arta poate fi folosita pentru a promova sau pentru a condamna razboiul si, postbelic, pentru a ajuta la reconstructie. Arta poate fi furata in timpul conflagratiilor, recuperarea unor opere importante ramanand inca puncte spinoase de negociere intre anumite tari, iar distrugerea lucrarilor din patrimoniul cultural este folosita ca mijloc de presiune cu puternic efect demoralizator (deja a fost bombardat Muzeul de Istorie Locala din Ivankiv, care continea si 25 de lucrari de arta naiva ale Mariei Primachenko). Unul dintre rolurile artei contemporane cu timpurile in care a fost produsa era si este… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

